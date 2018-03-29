«Это скрывают от тебя» - Как гадалка шокировала заслуженную артистку своими прогнозами!

Заслуженный артист, знаменитая актриса Мехрибан Ханларова вспоминает о том, что сказала ей цыганка несколько лет назад.



Рассказывая подробности для Yenicag.az, актриса сказала, что после того случая начала верить гадалкам.



"Несколько лет назад я находилась в Турции. Когда я отдыхала на берегу моря, ко мне подошла одна цыганка и сказала, - "Дай руку - я тебе погадаю". Меня одолел интерес. Почему бы и нет? - подумала я! Посмотрим, что ожидает меня в будущем? Как только она заглянула в мою руку, сразу же начала говорить страшные слова, - "У вас дома кто-то болен, но они скрывают это от тебя" - Я впала в шок. На тот момент я уже некоторое время находилась в Турции и периодически созванивалась с домочадцами. Также цыганка сказала, что я перенесу тяжелую операцию, но не надо бояться. Когда я вернулась в Баку, то застала брата больным. А в 2007-ом году мне сделали операцию. Прогноз цыганки подтвердился"



Актриса также заявила, что в гадалок верит не только она. По ее мнению, к услугам гадалок прибегают многие деятели искусства.



"Я верю в гадания. Если кто-либо из деятелей искусства говорит, что не ходят к гадалкам, имейте в виду, что это не правда. Чаще всего они и ходят, просто скрывают это. Я верю и в гадалок, и в колдовство и магию. Мне не раз дели порчу. Но тот, кто наводит порчу на других, в итоге сам и страдает"