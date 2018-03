Подробности евровидийного выступления AISEL - ВИДЕО - ФОТО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение 2018" певица AISEL выступит с песней "X my heart" в первом конкурсном полуфинале 8 мая.

Как сообщает Day.Az, конкурсный номер для AISEL поставит легендарный греческий режиссер Фокас Евангелинос, который является постановщиком номеров победителей "Евровидения" Елены Папаризу и Димы Билана, а также номеров Ани Лорак, Фарида Мамедова и Сергея Лазарева.

Композиция "X my heart" написана греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман. Песни, написанные ими, в разные годы побеждали на конкурсе "Евровидение". С.Борман - автор песни "Running scared", с которой Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал победили в 2011 году, а песня Сергея Лазарева "You are the only one" стала лучшей по итогам зрительского голосования в 2016 году.

Как сообщается на странице Infe Azerbaijan, представительница Азербайджана выйдет на сцену "Евровидения 2018" в Лиссабоне с 4 профессиональными португальскими вокалистами - Руи Андраде, Саломе Калдейра, Хуго Баптиста и Сандрой Дандреаде. В выступлении в качестве бэк-вокалистки будет задействована греческая исполнительница Стефания Ризоу.

