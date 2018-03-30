Азербайджанский певец купил автомобиль за полмиллиона - ФОТО

Азербайджанский певец Замиг Гусейнов был замечен за рулем нового автомобиля.

Как сообщает оxu.az, автомобиль исполнителя принадлежит "Maybach" модели "S Class 600" "Mercedes", стоимость которого составляет около 500 тысяч манатов. Также привлек внимание государственный регистрационный знак автомобиля "10 PB 002".

Начальник Отдела по связям с общественность Главного Управления Государственной Дорожной Полиции Кямран Алиев отметил оxu.az, что номера этой серии выдаются для транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.

"Номера с серией PB выдаются транспортным средствам, принадлежащим юридическим лицам. Указанный номер может также принадлежать какой-либо компании. Но мы не можем передать информацию о владельце данного номера, так как она является конфиденциальной".