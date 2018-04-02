Диляра Казимова вновь стала объектом критики - ФОТО
2 апреля 2018 20:01 35
Представительница нашей страны на "Евровидении" Диляра Казимова продолжает шокировать своими откровенными фотографиями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, так, певица поделилась черно-белым фото, под которым оставила такой комментарий "Фото именуйте сами".
Данный пост Диляры вызвал бурные обсуждения. Некоторые пользователи писали, что больше узнают Диляру не благодаря ее исполнению, а по ее откровенным фото. Однако, Д. Казимова из своего поста удалила комментарии критического характера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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