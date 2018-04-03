Известная турецкая певица выходит замуж – ФОТО
3 апреля 2018 12:02 94
Известной турецкой певице Бенгю сделали предложение на дне рождения.
Как сообщает Day.Аz со ссылкой на axşam.az, об этом в социальных сетях написала сама певица, отпраздновавшая день рождения с возлюбленным Салимом Салимоглы в Париже. Она отметила, что в этот вечер получила предложение руки и сердца от Салима и сказала ему "да": "На дне рождения и в первый год наших отношений я сказала "да". Как прекрасно будет прожить эту жизнь с тобой".
Также в соцсетях Бенгю поделилась фотографией обручального кольца.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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