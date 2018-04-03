Мушвиг Шахвердиев показал свой дорогой автомобиль - ФОТО
3 апреля 2018 12:14 76
Азербайджанский актер Мушвиг Шахвердиев приобрел новый автомобиль.
Как сообщает Day.Аz со ссылкой на axşam.az, юморист поделился в соцсетях фотографией, на которой он стоит рядом со своей машиной марки "BMW X6".
Отметим, что М. Шахвердиев недавно сказал, купил автомобиль "BMW X6" после своей свадьбы. Сам он купил "BMW X6" черного цвета, а его друг Фарда Худавердиев купил автомобиль той же марки, но белого цвета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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