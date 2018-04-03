У турецкой актрисы новый роман?

3 апреля 2018 14:33

В турецкой прессе вновь появились слухи по поводу романа бывшей телеведущей и актрисы Дефне Самиель с Садеттином Саран.

Как сообщает Day.Аz со ссылкой на axşam.az, причиной послужило то, что они вместе были замечены на одном из мероприятий.

Однако отмечается, что новость о романе между Дефне и Садеттином не соответствует действительности.

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