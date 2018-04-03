"Бабочки в животе": Анджелина Джоли вовсю флиртует с женатым коллегой

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, американская актриса Анджелина Джоли флиртует и проводит время с известным голливудским актёром Итаном Хоуком. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным изданий, Хоук и Джоли постоянно переписываются и всё чаще видятся друг с другом.

- Анджелина признавалась, что у неё в животе летают бабочки, когда она получает его (Итана Хоука) сообщения, - приводит портал слова источника, близкого к актрисе.

В 2004 году Анджелина Джоли и Итан Хоук вместе снялись в фильме "Забирая жизни".

Стоит отметить, что актёр женат и воспитывает двух дочерей.

Напомним, в марте текущего года появилась информация, что Анджелина Джоли собирается замуж за британского миллионера.

Итан Хоук известен по ролям во многих фильмах, в том числе "Общество мёртвых поэтов", "Забирая жизни", "Судная ночь", "Синистер" и других.