Участник шоу "Голос Украины" Джавид Мамедов представил новый клип - ВИДЕО

Молодой азербайджанский певец, участник седьмого сезона вокального телепроекта "Голос країни" ("Голос Украины", или "Голос страны") Джавид Мамедов представил свою новую работу, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



Джавид снял клип на песню "Ты придешь". Музыка песни принадлежит самому Джавиду, а слова - Сабине Якаевой.



Клип на лирическую песню молодого исполнителя снята творческой командой "Djafarov Creative".



Джавид Мамедов - житель города Гянджа, работал слесарем. Обучался музыке, начал сочинять и петь, выставлял свои видео с записями в социальных сетях. "Все началось с того, когда я впервые посмотрел фильм "Титаник". Именно композиция из этого фильма настолько вдохновила меня, что сразу же сел за фортепьяно и стал клавишами набирать эту музыку, причем одной рукой, перебирая клавиши, чтобы получилось как в картине. Услышав мое исполнение, мама записала меня в музыкальную школу. Я пел в ресторанах и выкладывал свои песни в социальных сетях, после чего меня и заметили, и даже пригласили принять участие в телепроекте "Голос Украины"", - рассказал ранее Джавид.

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