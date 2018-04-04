Чувственные фото Диляры Кязимовой обсуждает Азнет - ФОТО

Совсем недавно пользователи социальных сетей обсуждали "горячие" снимки Д.Кязимовой, сделанные певицей во время отдыха на Таиланде - поклонники исполнительницы были в восторге от кадров, но участница "Евровидения 2014" подверглась и критике за чрезмерную откровенность.

А сегодня Азнет обсуждает новые чувственные фотографии певицы, автором которых является популярный фотограф с неповторимым стилем Matthew Soulnechnii.

Day.Az представляет данную фотосессию: