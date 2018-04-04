Чувственные фото Диляры Кязимовой обсуждает Азнет - ФОТО
4 апреля 2018 12:36 169
Совсем недавно пользователи социальных сетей обсуждали "горячие" снимки Д.Кязимовой, сделанные певицей во время отдыха на Таиланде - поклонники исполнительницы были в восторге от кадров, но участница "Евровидения 2014" подверглась и критике за чрезмерную откровенность.
А сегодня Азнет обсуждает новые чувственные фотографии певицы, автором которых является популярный фотограф с неповторимым стилем Matthew Soulnechnii.
Day.Az представляет данную фотосессию:
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