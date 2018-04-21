Музыканты по всему миру приносят соболезнования из-за смерти Avicii

Музыканты во всем мире выражают соболезнования в связи с внезапной кончиной известного 28-летнего шведского артиста Тима Берлинга, известного под артистическим именем Авичи (Avicii).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Так грустно и трагично. Прощай, дорогой Тим", - написала американская певица Madonna в своем Instagram. Исполнительница работала над синглом совместно с Avicii в 2012 году.

"Мы скорбим над невероятно печальной потерей исключительно креативного таланта, которого мы почитали и гордились представлять в качестве одного из наших авторов песен в течение нескольких лет", - говорится в заявлении музыкальной компании Sony/ATV Music Publishing, которая работала Avicii с 2010 года.

"Опустошен известием об уходе Avicii. Работа с ним была одним из моих любимых моментов сотрудничества. Слишком молодой. Мир был счастливее и полнее с его присутствием и искусством", - говорится в Twitter группы Imagine Dragons.

"Не могу по-настоящему описать словами, что я сейчас чувствую... Спасибо, что вдохновлял меня и миллионы других. RIP Avicii", - написал ди-джей Мартин Гаррикс.

Кроме того, соболезнования актеру принесли многие современные музыканты и диджеи, включая немецкого музыканта российского происхождения Zedd, шотландского исполнителя и ди-джея Келвина Харриса, американского поп-певца Чарли Пута, британских исполнителей Лиама Пейна и Дуа Липы.

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