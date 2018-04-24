Звезда "Тайн Смолвиля" пыталась завербовать Эмму Уотсон в секту - ФОТО
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк, подозреваемая в вербовке женщин для секты, несколько раз приглашала британскую актрису Эмму Уотсон "присоединиться к их движению", сообщил Buisness Insider, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Выяснилось, что Мэк многократно писала Эмме Уотсон в Twitter. "Я участвую в уникальном движении по саморазвитию и хотела бы тебе об этом рассказать", - писала актриса.
СМИ обнаружили, что она трижды пыталась связаться с Уотсон, а также обращалась с подобным обращением к поп-певице Келли Кларксон и другим знаменитостям.
Ранее Эллисон Мэк арестовали по подозрению в вербовке секс-рабынь для организации NXIVM. По версии следствия, адептов секты насиловали, шантажировали и клеймили раскаленным железом в знак верности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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