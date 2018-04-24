Звезда "Тайн Смолвиля" пыталась завербовать Эмму Уотсон в секту - ФОТО

Звезда сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк, подозреваемая в вербовке женщин для секты, несколько раз приглашала британскую актрису Эмму Уотсон "присоединиться к их движению", сообщил Buisness Insider, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выяснилось, что Мэк многократно писала Эмме Уотсон в Twitter. "Я участвую в уникальном движении по саморазвитию и хотела бы тебе об этом рассказать", - писала актриса.​

СМИ обнаружили, что она трижды пыталась связаться с Уотсон, а также обращалась с подобным обращением к поп-певице Келли Кларксон и другим знаменитостям.

Ранее Эллисон Мэк арестовали по подозрению в вербовке секс-рабынь для организации NXIVM. По версии следствия, адептов секты насиловали, шантажировали и клеймили раскаленным железом в знак верности.