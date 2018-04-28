В Баку горит многоэтажное здание - ФОТО - ВИДЕО

В Баку горит бизнес-центр, известный под названием "Trump Tower".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, задымление наблюдается на последнем этаже здания.

В настоящее время на место происшествия прибыли пожарные расчеты МЧС.

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