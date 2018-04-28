В Баку горит многоэтажное здание - ФОТО - ВИДЕО
28 апреля 2018 12:47 3 119
В Баку горит бизнес-центр, известный под названием "Trump Tower".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, задымление наблюдается на последнем этаже здания.
В настоящее время на место происшествия прибыли пожарные расчеты МЧС.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
-
27 Апр. 14:57 10 180
-
27 Апр. 16:06 9 558
-
27 Апр. 15:48 9 233
-
27 Апр. 14:23 6 581
-
27 Апр. 21:34 4 564