В первые минуты основного соревнования Формулы 2 произошла авария - ФОТО - ВИДЕО

Через несколько минут после старта первого основного соревнования Формулы 2 произошла авария.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Болид итальянского пилота от команды "Campos Vexatec Racing" Луки Джиотто, в результате потери управления, столкнулся с ограждением безопасности, а затем со стеной перед отелем "Four Seasons".

В результате столкновения некоторые детали болида рассыпались на трассу. Пилот не пострадал, но все равно покинул соревнование.

Вчера в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

В первый день Гран-при также состоялись два свободных заезда в классе Формула 1 и квалификация в классе Формула-2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

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