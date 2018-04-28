Во Львове почтена память академика Зарифы Алиевой - ФОТО

В украинском городе Львове состоялась церемония почтения памяти, посвященная 95-летней годовщине со дня рождения выдающегося азербайджанского офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В мероприятии, прошедшем в Офтальмологическом центре имени Зарифы Алиевой, действующем при поликлинике городской клинической больницы номер 1, приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Украине, руководство Львовской областной и городской администрации, депутаты Львовского областного и городского совета, общественно-политические деятели.

Выступившая на мероприятии главврач Львовской городской клинической больницы номер 1, заслуженный врач Украины Джавахир Джафарова отметила, что Зарифа ханум, которая всегда дарила людям свет, была талантливым ученым, врачом, известным педагогом, обладала блестящим умом, активно занималась общественно-политической деятельностью. Зарифа ханум имеет большие заслуги не только в области науки и профессии, но и в истории человечности, являющемся важным критерием нравственности. Радость от этих заслуг вписана в страницы жизни сотен людей. Эти заслуги подарили счастье многим семьям, возродили любовь к жизни, веру в светлое будущее.

Руководитель национального и религиозного управления Львовской областной администрации Леся Корнат, депутат Львовской городской Рады Роман Гричевич, депутат Полтавской областной Рады Фахраддин Мухтаров и другие рассказали о ярком жизненном пути Зарифы Алиевой. Было отмечено, что в Офтальмологическом центре имени Зарифы Алиевой установлено самое современное медицинское оборудование, проведены ремонтные работы на высоком уровне. Созданы всесторонние условия для точного диагностического обследования и лечения приходящих сюда больных. Было отмечено, что Азербайджанское государство осуществляет в различных регионах Украины социальные, экономические проекты.

Затем на церемонии был продемонстрирован документальный фильм о жизни и научной деятельности Зарифы ханум Алиевой.

В заключение мероприятия посольство Азербайджана в Украине наградило специальным дипломом активистов диаспоры, живущих в Львовской области.