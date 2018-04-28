Турист из Израиля: В Баку очень здорово

В Баку очень красиво, нравится колоритность города. Об этом сказал Day.Az болельщик Формулы 1 Цахи Кенцу из Израиля.

"В Баку очень здорово. Я прибыл вчера утром, был на гонках, а вечером на концерте в Кристал Холле. Вчера я также посетил Старый город, Площадь Фонтанов и другие достопримечательности. А сегодня утром был в Teze Bazar. В Баку очень красиво, мне нравится колоритность города, чистота, новые грандиозные постройки. А еще тут очень приятные люди, очень солнечные", - сказал Цахи Кенцу.

Как признался в беседе с Day.Az израильский болельщик, он уже более 20-ти лет является фанатом Формулы 1 и в этой гонке болеет за Себастьяна Феттеля, пилота Scuderia Ferrari.

Накануне в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

Франгиз Агаларова

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