В Баку ожидается сильный ветер
В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами ожидаются дожди, сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-14, днем - 16-19 градусов тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 миллиметров ртутного столба до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.
В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, град. Утром в отдельных местах туман, западный ветер местами будет усиливаться.
Ночью 9-14, днем 17-22, в горах ночью 2-7, днем 8-12 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Баку ожидается сильный ветер
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