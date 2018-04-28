Турист из России: Душевный Баку сердечно встречает всех гостей Формулы 1

Баку - прекрасное место для проведения Формулы 1, которое не может оставить туристов равнодушными, сказал в субботу Trend турист из России Андрей Мациевский, который приехал в Баку посмотреть четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана, передает Day.Az.

"Я в первый раз в Баку и хочу сказать, что это замечательный, душевный город, очень сердечно встречающий своих гостей. Гостеприимство и любезность нас тут сопровождают с регистрационного пункта в аэропорту, мы комфортно себя чувствуем и на соревнованиях Формулы 1, и во время прогулок по городу. Нам здесь очень нравится, и я надеюсь, что вернусь сюда еще не один раз", - сказал Мациевский.

Он также отметил высокий профессионализм, с которым организаторы отнеслись к проведению Формулы 1.

"Я, конечно, не эксперт, но с точки зрения туриста и любителя Формулы 1, могу сказать, что гонки и развлекательная программа организованы на очень высоком уровне, что очень важно с точки зрения привлечения туристов", - сказал Мациевский.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".