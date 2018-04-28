Зрительница: Кубок мира в Баку вдохновляет спортсменов на будущие достижения

Проведение таких важных спортивных соревнований, как Кубок мира по художественной гимнастике способствует развитию спорта в стране и вдохновляет спортсменов на будущие достижения. Об этом Trend в субботу сказала зрительница проходящих в Баку соревнований Лейла Гулиева, передает Day.Az.

"Первый раз присутствую на соревнованиях. Моя дочка посещает занятия по гимнастике, и приведя ее сегодня в Национальную арену гимнастики, мы хотели ее вдохновить. Чтобы она воочию увидела, как выступают известные гимнастки, возможно, в будущем она тоже будет участвовать в крупных спортивных соревнованиях", - добавила она.

Лейла Гулиева также отметила, что организация соревнований проходит на хорошем уровне, и ей как зрительнице все нравится.

"Желаем азербайджанским гимнасткам победы, удачи и никогда не сдаваться", - добавила она.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.