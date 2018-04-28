Российский комментатор: Бакинская трасса – это интрига, опасность и непредсказуемость

Бакинская трасса - это интрига, опасность и непредсказуемость, сказала в интервью "Москва-Баку" комментатор российского канала "МАТЧ ТВ" Наталья Фабричнова, которая приехала в Баку освещать четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

"Среди новых мировых трасс - бакинская - абсолютная жемчужина. В бакинской трассе, в сравнении с Сингапуром, например, или Монако, есть огромный плюс. Об этом говорят все пилоты - здесь можно обгонять. Это качественно выделяет Гран-при Азербайджана от F1 в других городах мира. Да, мы любим и Сингапур, и Монако, потому что там тоже потрясающая атмосфера и телекартинка очень красивая. Но самое важное для пилота - возможность отыгрывать позиции, что в случае с Сингапуром и Монако довольно сложно. В Баку же эта возможность есть, что показали предыдущие годы проведения автогонок. Примером служит ситуация с Дэном Риккардо, который в прошлом году стартовал с плохой позиции и в итоге стал победителем Гран-при. Это доказывает, что на бакинской трассе возможно все, даже если твоя квалификация прошла плохо", - сказала она.

По словам Фабричновой, успех Гран-при Азербайджана безусловен.

"Гран-при Азербайджана завоевал так называемый виртуальный "Оскар" от "Формулы-1" как лучший "фильм". Это просто уникально и тут Гран-при Азербайджана звучат только комплименты. Много чего еще было. Суммируешь год, думаешь об итогах, и понимаешь, что половина самого интересного в "Формуле-1" произошла именно в Баку", - сказала она.

Фабричнова отметила, что с каждым годом на гонки в Баку приезжает все больше болельщиков и просто туристов.

"И то, что желающих посмотреть "Формулу 1" в Баку становится все больше, говорит о том, что людям нравится эта самая картинка - Старый город, новые сверхсовременные здания. Появляется желание увидеть все это вживую, совместить туризм с зрелищным просмотром "Формулы". Бакинская трасса - это интрига, опасность и непредсказуемость. А Баку - это древность, современность в то же время и красота", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".