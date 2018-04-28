Британский турист: Организация Формулы 1 в Баку становится лучше и лучше с каждым годом

Организация соревнований Формулы 1 становится все лучше и лучше с каждым годом, сказал в субботу Trend турист из Великобритании Патрик Китинг, передает Day.Az.



"Это не первое мое пребывание в Баку, я очень люблю этот город, и мне даже доводилось жить здесь какое-то время. К организации гонок Формулы 1 Азербайджан относится крайне ответственно еще с первого года их проведения, однако с каждым годом уровень организации становится все лучше и лучше", - сказал Китинг.



Он добавил, что с удовольствием следит за гонками, которые скрашивает колоритная развлекательная программа, не упуская возможности познакомиться с Баку и Азербайджаном поближе.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".