Турист из Эстонии: В Баку очень интересная трасса

Я был на Формуле 1 в Венгрии, и сейчас это вторая гонка, которую я посещаю. Об этом сообщил Day.Az турист из Эстонии Андрей Телкинен.

Он отметил, что в Баку очень интересная трасса. Она городская, очень сложная, местами непредсказуемая.

"Я приехал в Баку вчера и мало что успел посмотреть. Я посетил концерт в Кристал Холле. Но в понедельник будет свободное время и я планирую прогуляться по городу", - сказал Андрей Телкинен.

Турист также признался, что болеет за пилота Ferrari Кими Райконена.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

Ф.Агаларова