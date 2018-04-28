Российская туристка: В Баку можем вживую посмотреть на гонки

Мы с семьей в Баку уже во второй раз. В прошлом году мы также посещали Гран-при Азербайджана. Формулу 1 мы смотрим обычно по телевизору, а в Баку можем вживую посмотреть на гонки, услышать рев болидов. Об этом сообщила Day.Az туристка из России Елена Безденежных.

Елена отметила, что приезжает в Баку только во время гонок и посещала в основном центр города. "Нас очень впечатлил Старый город, и мы посетили Центр Гейдара Алиева, это очень красивое здание, в котором представлены интересные работы художников и старинные экспонаты. Нам очень нравится город. Тут очень доброжелательные люди", - сообщила туристка.

Она также отметила, что вместе с семьей болеет за команды McLaren и Mercedes.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

Ф.Агаларова