Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в упражнениях с мячами и скакалками

Сборная Азербайджана в групповых упражнениях в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой в субботу вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками.

В квалификации гимнастки набрали 14,650 балла и заняли восьмое место, что позволило им попасть в финал.

Также в финал прошли сборные Италии, Украины, Болгарии, Израиля, Японии, Беларуси и Финляндии.

Накануне гимнастки пробились в финал в упражнениях с обручами. Финалы по обеим дисциплинам пройдут в воскресенье.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня прошли квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.