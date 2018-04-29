В Азербайджане коровы помогли ученым найти древние сокровища - ФОТО

Золотые и бронзовые украшения по чистой случайности обнаружили археологи в одном из разрушенных захоронений, расположенных в Гянджа-Газахской зоне, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, об этом рассказал заместитель директора по научной части Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана Наджаф Мусеибли.

Он рассказал, что совсем недавно ездил с экспедицией в западный регион республики, чтобы изучить состояние ряда исторических памятников, находящихся в Геранбойском, Шамкирском, Товузском и Агстафинском районах.

"Когда мы работали там, заметили, что одна из могил разрушена. Причиной этого могло стать как естественное природное воздействие, так и антропогенное вмешательство. Там, судя по всему, не раз проходили стада животных, поэтому все было смешано с землей", - пояснил археолог.

Когда специалисты начали изучать содержание могилы, там были обнаружены ювелирные украшения и фрагменты керамической посуды. На основе этого удалось установить возраст захоронения - оно относится к первой половине первого тысячелетия до нашей эры (2700-3000 лет).

Так как захоронение было разрушено, кости были рассыпаны по округе.

Мусеибли пояснил, что это не единственная могила, - рядом находится еще несколько невскрытых захоронений.

В этот период на территории Азербайджана существовала Ходжалы-Гедабейская культура. Это археологическая культура Восточного и Центрального Закавказья эпохи поздней бронзы и раннего железа (XIII-VII века до нашей эры). В этом периоде на данной территории начали создаваться первые государства. В обществе стали отмечаться процессы социального преобразования и найденные украшения свидетельствуют о том, что их владелица принадлежала к высшим сословиям.

Важность этой находки заключается еще и в том, что до сих пор не было найдено столько золотых украшений, присущих Ходжалы-Гедабейской культуре. В целом найдены 52 единицы ювелирных изделий - серьги, кольцо, два медальона, бусины и подвески в виде листьев.

Археологи не называют точное место раскопок, опасаясь мародеров, заявив, что эти данные будут отражены только в отчете института.