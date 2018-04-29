В Баку частично ограничено движение на крупном проспекте - Вниманию водителей

29 апреля 2018 12:40

В Баку в связи с ремонтными работами на участке проспекта Гейдара Алиева от станции метро "Кероглу" до Сабунчинского моста в воскресенье будет ограничено движение транспорта, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Агентство приносит извинения гражданам в связи с временными неудобствами и просит учитывать этот фактор при движении в указанном направлении.

Вечером движение на дорогах будет восстановлено.

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