В Баку частично ограничено движение на крупном проспекте - Вниманию водителей

В Баку в связи с ремонтными работами на участке проспекта Гейдара Алиева от станции метро "Кероглу" до Сабунчинского моста в воскресенье будет ограничено движение транспорта, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Агентство приносит извинения гражданам в связи с временными неудобствами и просит учитывать этот фактор при движении в указанном направлении.

Вечером движение на дорогах будет восстановлено.