В Баку частично ограничено движение на крупном проспекте - Вниманию водителей
29 апреля 2018 12:40 593
В Баку в связи с ремонтными работами на участке проспекта Гейдара Алиева от станции метро "Кероглу" до Сабунчинского моста в воскресенье будет ограничено движение транспорта, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Агентство приносит извинения гражданам в связи с временными неудобствами и просит учитывать этот фактор при движении в указанном направлении.
Вечером движение на дорогах будет восстановлено.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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