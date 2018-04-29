Зрительница: Наслаждаюсь выступлениями гимнасток на Кубке мира в Баку

Появление маскота Гур-Гур на Кубке мира по художественной гимнастике - праздник для детей, сказала в воскресенье Trend зрительница Ирина Мамедова, передает Day.Az.

"Не первый раз присутствую на соревнованиях в Национальной арене гимнастики, мероприятия здесь всегда проводятся осень интересно, а появление масткота Гур-Гур - праздник для детей", - сказала зрительница.

По словам Мамедовой, в Азербайджане уделяется большое внимание спорту.

"Свидетельство этому - проведение крупномасштабных спортивных мероприятий и открытие различных спортивных секций по разным видам спорта", - добавила она.

Ирина Мамедова отметила, что художественная гимнастика - изящный вид спорта и она наслаждается выступлениями гимнасток.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.