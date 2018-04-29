Туристка из России: Баку поражает своей красотой

29 апреля 2018 14:20

Я в первый раз в Баку. Город поражает своей красотой. Посмотрела все достопримечательности и в свободный день - в понедельник - планирую посетить Янар Даг. Об этом сказала Day.Az туристка из России Ольга Райт.

В беседе с Day.Az Ольга отметила, что в Азербайджане ей больше всего понравились люди - они очень дружелюбные, гостеприимные, улыбчивые.

"Все это располагает к приятному проведению времени. В таких условиях наблюдать за гонками одно удовольствие", - сказала российская туристка.

Ф.Агаларова

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