Какой будет погода в Баку завтра - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью 9-12, днем 16-21 градус тепла.