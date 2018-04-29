Какой будет погода в Баку завтра - ПРОГНОЗ
29 апреля 2018 14:35 76
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью 9-12, днем 16-21 градус тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!