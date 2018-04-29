Турист из Британии: Считаю бакинскую трассу очень интересной

Я впервые в Азербайджане. Впервые на Гран-при в Баку, но до этого посещал Формулу 1 в Дубаи, Сингапуре и Италии. Я считаю бакинскую трассу очень интересной, а больше всего мне нравится Бульвар, развлекательная зона гонок, это позволяет свободно передвигаться от одной части трассы к другой. Об этом сообщил Day.Az болельщик Формулы 1 из Британии Стив Слик.

Турист отметил, что из-за Гран-при у него не было много времени погулять по городу, но он успел посетить Старый город и весь день проводит на Бульваре, но в понедельник планирует лучше познакомиться с Баку. То, что он успел увидеть, его очень впечатлило.

Стив Слик также признался, что уже долгие годы болеет за команду Ferrari.

Ф.Агаларова