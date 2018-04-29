Туристы из России: Мы будем всем рекомендовать посетить Азербайджан

Мы впервые на Формуле 1 и впервые в Баку. Мы решили посетить гонки, но и Азербайджан увидеть тоже хотелось, поэтому мы приехали за неделю до Гран-при. Мы были в Храме огня (Атешгях), в Гобустане. И посетили деревню Хыналыг. Об этом сообщил Day.Az турист из Москвы Сергей Попов.

"Мы будем всем рекомендовать посетить Азербайджан, потому что все в основном едут в Турцию, Египет, но мы, приехав на Формулу 1 и увидев Азербайджан, думаем, что эта страна может конкурировать с другими курортными местами. Здесь очень много достопримечательностей, много интересного, и я уже отправила фотографии, сделанные здесь, своей подруге, которая работает в турагентстве, и мы будем рекомендовать людям приехать сюда", - добавила Виктория Попова.

Супруги признались, что уже много лет являются фанатами Формулы 1 и болеют за российского гонщика Сергея Сироткина. Но также они являются фанатами Макса Ферстаппена.

Отметим, что бабушка Сергея Сироткина была бакинкой и в своих интервью пилот признавался, что Баку для него - родной город.

Ф.Агаларова