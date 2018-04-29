Туристка из Германии: Бакинская гоночная трасса абсолютно отличается от других трасс, которые я видела
Бакинская гоночная трасса абсолютно отличается от других трасс, которые я видела. Об этом сказала в воскресенье Trend туристка из Германии Ульрике Шмидт, которая приехала в Баку, чтобы посмотреть четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы-1 Гран-при Азербайджана, передает Day.Az.
"Я уже двенадцать лет смотрю гонки Формулы-1. В некоторых странах качество гоночной трассы не соответствует цене билета. Таким образом, вы получаете очень мало за большие деньги. В этом плане трасса в Баку - это абсолютное исключение", - сказала она.
Шмидт отметила, что организаторы приложили все усилия для проведения гонки на высоком уровне.
"Мне действительно нравится здесь. Отель красивый. Все очень хорошо. Общественный транспорт идеален", - добавила она.
В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана.
Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.
Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".
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