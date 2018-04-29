Кристина Агилера посетила паддок на Гран-при Азербайджана - ФОТО

29 апреля 2018 17:56

Сегодня за гонками Гран-при Азербайджана наблюдают не только фанаты Формулы-1, но и хедлайнеры гонок в Баку.

Напомним, что вчера в рамках развлекательной программы гоночного уик-энда состоялся грандиозный концерт Кристины Агилеры. А сегодня звезда прогулялась по пит-лейну и посетила паддок, передает Day.Az.

Публика могла увидеть в паддоке и британского певца Джея Кея.

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