Кристина Агилера посетила паддок на Гран-при Азербайджана - ФОТО

Сегодня за гонками Гран-при Азербайджана наблюдают не только фанаты Формулы-1, но и хедлайнеры гонок в Баку.

Напомним, что вчера в рамках развлекательной программы гоночного уик-энда состоялся грандиозный концерт Кристины Агилеры. А сегодня звезда прогулялась по пит-лейну и посетила паддок, передает Day.Az.

Публика могла увидеть в паддоке и британского певца Джея Кея.