Кристина Агилера посетила паддок на Гран-при Азербайджана - ФОТО
29 апреля 2018 17:56 446
Сегодня за гонками Гран-при Азербайджана наблюдают не только фанаты Формулы-1, но и хедлайнеры гонок в Баку.
Напомним, что вчера в рамках развлекательной программы гоночного уик-энда состоялся грандиозный концерт Кристины Агилеры. А сегодня звезда прогулялась по пит-лейну и посетила паддок, передает Day.Az.
Публика могла увидеть в паддоке и британского певца Джея Кея.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!