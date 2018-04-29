Закир Гасанов встретился с командующим западной зоной Китая - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в воскресенье встретился с командующим западной зоной Китайской Народной Республики (КНР) генерал-полковником Чжао Цзунци, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выразив удовлетворение встречей с азербайджанской делегацией, генерал-полковник Цзунци подчеркнул важность расширения двусторонних военных связей. Он с удовлетворением отметил создание новых возможностей для сотрудничества двух стран в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и оказание Азербайджаном огромной поддержки этой стратегии.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Китаем имеют глубокие корни.

Министр обороны Азербайджана выразил благодарность китайской стороне за поддержку справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Генерал-полковник Закир Гасанов особо отметил, что и Азербайджан с уважением относится к политике Китайской Народной Республики "Единый Китай", поддерживает эту концепцию и признает организации, представляющие КНР на международной арене.

В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке и в условиях взаимного доверия, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.