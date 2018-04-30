Работники образования получат квартиры в жилом комплексе НАНА

30 апреля 2018 12:14

Работники образования получат квартиры в жилом комплексе "Городок ученых", строящийся в поселке Сарай Абшеронского района.

Об этом сообщили в Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Кроме того, квартиры смогут приобрести и сотрудники Академии, прописанные в общежитиях НАНА, а также имеющие там прописку, но не сотрудничающие в Академии работники образования.

Отмечается, что целью проекта является улучшение жилищных условий сотрудников Минобразования и НАНА.

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