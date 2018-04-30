Работники образования получат квартиры в жилом комплексе НАНА
30 апреля 2018 12:14 403
Работники образования получат квартиры в жилом комплексе "Городок ученых", строящийся в поселке Сарай Абшеронского района.
Об этом сообщили в Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Кроме того, квартиры смогут приобрести и сотрудники Академии, прописанные в общежитиях НАНА, а также имеющие там прописку, но не сотрудничающие в Академии работники образования.
Отмечается, что целью проекта является улучшение жилищных условий сотрудников Минобразования и НАНА.
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