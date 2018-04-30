"Азербайджанские железные дороги" опровергли грузинскую дезинформацию о Баку-Тбилиси-Карс - ДЕТАЛИ

За последние дни любопытная информация о том, что первый пассажирский состав по маршруту Баку-Тбилиси-Стамбул-Александрополис-Вена совершит поездку в указанном направлении уже в мае текущего года, активно обсуждается пользователями социальных сетей.

Напомним, что ранее такая же информация проходила в ряде грузинских СМИ, на данный момент об этом пишут также и армянские медиа.

Пользователи соцсетей в подробностях муссируют информацию об удобствах вагонов поездов, обладающих высоким уровнем комфортности, в частности двухместными купе, снабженными душевой и туалетной комнатами, кондиционером и Wi-Fi, рестораном и даже ночным баром.

За достоверной информацией Day.Az обратился в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО "АЖД" Севиндж Гадирова сообщила, что эта информация не соответствует действительности.

"Информация такого содержания ранее уже проходила в СМИ, однако, никаких предположений относительно рейса в Вену не было и на сегодняшний день не имеется", - заявила Севиндж Гадирова.

Матанат Насибова