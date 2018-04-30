Гран-при Азербайджана Формулы-1 в центре внимания немецкоязычных СМИ

30 апреля 2018 18:30

Состоявшееся в Баку 29 апреля Гран-при Азербайджана Формула-1 находится в центре внимания немецкоязычных спортивных СМИ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наряду с теле- и интернет-каналами, которые вели прямую трансляцию с соревнования, в ведущих печатных изданиях Германии, Австрии и Швейцарии широко освещен четвертый этап чемпионата Формула-1.

В новостях говорится о Гран-при Азербайджана Формула-1, которое завершилось победой пилота команды "Mercedes" Льюиса Хэмильтона, особое место отводится неудачному выступлению Себастьяна Феттеля ("Ferrari"). Также отмечается, что Льюис Хэмильтон, сумев воспользоваться ошибками своих противников, одержал первую победу за сезон.

В австрийской прессе с сожалением отмечается, что пилоты команды "Red Bull" Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, врезавшись друг в друга, выбыли из гонки.

В статьях сообщается, что для местных и зарубежных фанатов Формулы-1 в Баку подготовили грандиозное шоу, а само соревнование было организовано на высоком уровне.

Отметим, что внимание автолюбителей теперь направлено на Испанию. С 11 по 13 мая в Барселоне пройдет очередной этап чемпионата мира Формулa-1.

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