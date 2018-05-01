Уникальный случай: врачи в Азербайджане выходили малыша размером с ладонь

Врачи Губинского регионального пренатального центра выходили недоношенного ребенка весом 650 граммов. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в министерстве здравоохранения, передает Day.Az.

В течение 52 дней вес ребенка удалось довести до 1620 граммов.

Уникальный случай в истории азербайджанской медицины был зафиксирован седьмого марта 2018 года. Мальчик родился на 26-й неделе беременности. Спустя почти два месяца усилиями врачей ребенок сегодня может самостоятельно выпивать за раз 25 миллилитров молока. Его клинические и лабораторные показатели достигли нормы.

Отметим, ранее было принято считать, что дети, рожденные ранее 28-й недели беременности и весом менее килограмма, являются мертворожденными. Однако с января 2015 года, после перехода Азербайджана на международные нормы живорождения, детей, появившихся на свет, начиная с 22-й недели и с весом от 500 граммов, принято считать живорожденными. Современная медицина позволяет выходить таких детей до нормального веса, вернув их родителям.

По словам директора Губинского Регионального пренатального центра Шахлы Гасановой, ребенок пока находится под наблюдением врачей.

"Это первый ребенок в семье. Отец был очень расстроен из-за преждевременных родов. Мы успокоили семью, пообещав сделать все от нас зависящее", - вспоминает врач.

По ее словам, после рождения ребенок длительное время находился в тяжелом состоянии. В течение семи дней малыш дышал через аппарат искусственной вентиляции легких. Уже после этого новорожденного подключили к аппарату СИПАП (режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением), который продолжал обеспечивать ребенка кислородом.

Как отметила врач, ребенок отключен от аппарата, так как уже может самостоятельно дышать. А на днях маленького пациента направят в Баку для диагностики зрения и слуха. Как известно, окончательное формирование зрения и слуха плода происходит на последних сроках беременности. Поэтому недоношенные малыши больше рискуют иметь проблемы с ушами и глазами.

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