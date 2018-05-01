В Баку перекроют движение транспорта на этой центральной дороге - КАРТА
1 мая 2018 12:42 609
Сегодня вечером на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку будет частично ограничено движение автотранспорта.
Об этом сообщил Day.Az руководитель пресс-службы Государственного агентства "Азербайджанские автомобильные дороги" Анар Наджафли.
По его словам, такая мера связана в связи с обновлением дорожной разметки.
"Во вторник, 1 мая, с 22:00 будет перекрыто движение на отрезке дороги от пересечения с проспектом Нефтяников до проспекта Гейдара Алиева и будет восстановлено в обычном режиме уже утром следующего дня", - сказал Анар Наджафли, отметив, что на данном промежутке времени автоводителям рекомендуется воспользоваться альтернативными путями - улицей Наджафгулу Рафиева и проспектом Ходжалы.
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