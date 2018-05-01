Министерство подало в суд на Бакметрополитен - ФОТО

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подало в суд на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно сообщению, сотрудники Департамента охраны окружающей среды министерства провели в Баку рейд с целью проверки соблюдения требований закона "Об охране окружающей среды".

В ходе рейда было выявлено, что автомобили марки "KamAZ" с регистрационными знаками 90-JA-841 и 90-JO-787 незаконно вырасывают отходы в окрестностях озера Гу.

В ходе расследования было установлено, что автомобили принадлежат ЗАО "Бакинский метрополитен". По факту был составлен протокол, были собраны все необходимые для взыскания с учреждения как с юридического лица штрафа. Документы были направлены в Насиминский районный суд.

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