На одной из центральных улиц Баку ограничат движение транспорта

1 мая 2018 18:06

Сегодня с 22:00 часов, в связи с проведением работ по нанесению дорожной разметки, полностью или частично будет ограничено движение на участке пересечения улицы Юсифа Сафарова (Хатаинский район) с проспектом Нефтяников в направлении проспекта Гейдара Алиева.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Водители могут воспользоваться проспектом Ходжалы и улицей Наджафгулу Рафиева.

Ограничение, введенное в связи с обновлением дорожной разметки, останется в силе до завтрашнего утра.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az