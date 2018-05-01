На одной из центральных улиц Баку ограничат движение транспорта

Сегодня с 22:00 часов, в связи с проведением работ по нанесению дорожной разметки, полностью или частично будет ограничено движение на участке пересечения улицы Юсифа Сафарова (Хатаинский район) с проспектом Нефтяников в направлении проспекта Гейдара Алиева.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Водители могут воспользоваться проспектом Ходжалы и улицей Наджафгулу Рафиева.

Ограничение, введенное в связи с обновлением дорожной разметки, останется в силе до завтрашнего утра.

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