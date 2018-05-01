В Баку перекрыли одну из улиц из-за проседания асфальта

В Насиминском районе Баку из-за проседания асфальта перекрыта улица Гасана Алиева

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и Главного управления дорожной полиции МВД.

Как сообщил Report глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли, сотрудники агентства также были направлены на место проседания асфальта. Позднее будет дана более подробная информация.

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