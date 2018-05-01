В двух районах Баку завтра не будет воды

1 мая 2018 19:10

В двух районах Баку завтра не будет воды.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", в связи с переносом водопроводных линий в рамках проекта реконструкции дорожной инфраструктуры на проспекте Бабека завтра в течение дня перебои в подаче питьевой воды возникнут в части Хатаинского и Низаминского районов Баку 

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за временные неудобства.

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