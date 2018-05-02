Завтра в Баку до 25 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ночью и утром местами слабый туман, ветер южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 11-13, днем - 20-25 градусов тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 23-25 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых западных районах ожидаются кратковременные, грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 9-14, днем 23-28, в горах ночью 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

Начиная со второй половины 4 мая, и до полудня воскресенья в районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами грозовые дожди, местами сильные, град. В реках может подняться уровень воды.

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