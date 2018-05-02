В пяти микрорайонах Баку завтра не будет воды

2 мая 2018 17:36

Завтра в течение дня питьевая вода будет подаваться с ограничениями в первый, второй, третий, четвертый и пятый микрорайоны Баку.

Об этом говорится в сообщении ОАО "Азерсу", распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перебои в подаче питьевой воды связаны с подсоединением нового магистрального водопровода к сети на улицах Мир Джалала и Гусейна Сеидзаде.

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