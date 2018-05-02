Завершилось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
2 мая 2018 18:14 112
Сегодня прошло очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана, сообщил в среду Trend член Комиссии Рашад Меджид, передает Day.Az.
По его словам, на заседании было рассмотрено более ста обращений, по части из них было принято положительное решение.
Рашад Меджид отметил, что в течение этой недели пройдет еще несколько заседаний Комиссии, на которых будет подведен итог рассмотрению заявлений.
Напомним, что Комиссия по вопросам помилования на заседаниях, начавшихся с конца января этого года, до настоящего времени рассмотрела более 600 обращений.
В целом в Комиссию поступило около тысячи обращений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!