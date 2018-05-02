Завершилось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Сегодня прошло очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана, сообщил в среду Trend член Комиссии Рашад Меджид, передает Day.Az.

По его словам, на заседании было рассмотрено более ста обращений, по части из них было принято положительное решение.

Рашад Меджид отметил, что в течение этой недели пройдет еще несколько заседаний Комиссии, на которых будет подведен итог рассмотрению заявлений.

Напомним, что Комиссия по вопросам помилования на заседаниях, начавшихся с конца января этого года, до настоящего времени рассмотрела более 600 обращений.

В целом в Комиссию поступило около тысячи обращений.