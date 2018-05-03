Sports.ru: Гонка в Баку – лучшая и самая непредсказуемая в «Формуле-1» - ФОТО

Всего за три года Гран-при Азербайджана стал одним из самых удивительных и непредсказуемых в "Формуле-1". После первой очень скромной гонки в 2016 году пилоты и команды осмелели и изо всех сил принялись атаковать друг друга.

Конечно, три заезда на берегу Каспийского моря не гарантируют, что хаос и безумие будут возникать на этапах "Ф-1" в Баку и дальше, но есть ощущение, что при плотности пелотона, подобной нынешней, в ярких гонках здесь никогда не будет недостатка.

Об этом говорится в статье, опубликованной на Sports.ru, передает Day.Az.

Лучше, чем Монако

Причина не только в устоявшемся регламенте, уплотнившем участников чемпионата мира, но и в характере и особенностях самой трассы, в случайностях, ошибках и трудностях, которые подстерегают пилотов чуть ли не в каждом повороте. Местный трек год за годом указывает на главный недостаток "Формулы-1" - огромную прижимную силу, благодаря которой гонщики зачастую выглядят водителями трамваев, а не отчаянными храбрецами, пытающимися управиться с дикими и необузданными зверями.

Но длинные прямые - особенно страшная двухкилометровая между последним и первым поворотами - вынуждают команды снижать лобовое сопротивление болидов, разгружать прижимную силу и сосредотачиваться на базовых для автоспорта вещах: механическом сцеплении и двигателе. Вместе с высокими скоростями и стенами, близко расположенными к гоночным траекториям, это приводит к нестабильному поведению машин и ошибкам пилотов. Признайтесь: это именно то, что нам нравится, - видеть, как спортсмен демонстрирует мастерство в каждом повороте, пытаясь совладать с мощной техникой, стремящейся вырваться из-под контроля и улететь в отбойник.

В Баку ошибки допускают почти все: от Ромена Грожана, случайно задевающего переключатель и въезжающего в ограждение во время режима автомобиля безопасности, до идеально проводящего заезд Себастьяна Феттеля, блокирующего непрогретые шины в дикой попытке обогнать "Мерседес"; от новичка Сергея Сироткина, слегка подталкивающего соперника и провоцирующего ряд аварий, до Льюиса Хэмилтона, промахивающегося мимо точки торможения в погоне за лидером; от Кими Райкконена, теряющего поул, до пилотов "Ред Булл",устраивающих совместное феерическое представление в первом повороте.

Такие гонки нужны болельщикам, полезны интриге в "Формуле-1", необходимы самому чемпионату мира и Азербайджану с точки зрения рекламы, и даже создателю трассы Герману Тильке, которого, кажется, никогда не принято хвалить.

Такие Гран-при должны остаться Событиями

Но все же здорово, что подобных Гран-при в календаре мало: во-первых, великолепное зрелище нельзя подавать большими порциями и слишком часто - оно приедается; а во-вторых, крутые лотерейные гонки слегка вредят спорту.

В "Формуле-1", как в других соревнованиях и вообще в мире всегда было разделение на быстрых и медленных, фаворитов и аутсайдеров, богатых и бедных. В идеале разрывы между командами хотелось бы видеть меньше, а успехи маленьких конюшен - чаще, но только без доминирующего фактора случайности и везения.

В Баку, разумеется, на самом деле не случилось ничего, что вышло бы за рамки изложенной выше мысли - победил пилот топовой команды, судьба отсыпала ему полный карман зачетных баллов в качестве долга за невезение в предыдущих Гран-при. И если бы вдруг выиграл не Льюис, а Кими, то это тоже считалось бы фанатами в каком-то роде высшей справедливостью. Однако вчерашняя гонка развивалась таким странным образом, что если бы она продлилась еще кругов десять, мы могли бы увидеть новые проколы из-за "обломков размером с кулак" и победителя в лице условного Чеко Переса.

Здорово, когда такие истории - пусть и душераздирающие для Валттери Боттаса - происходят в одном-двух Гран-при в году, но только не на каждом этапе. И, к счастью, в "Формуле-1" консервативные тенденции сильнее, а привычных трасс больше: уже в Испании вернутся шахматы на треке и попытки переиграть конкурентов стратегическим образом, а не с помощью смелых обгонов. Ключ к хорошему чемпионату - в разнообразии, и иногда сумасшествие должно сменяться почти медитативным созерцанием процессии, в которой фавориты будут лидировать, а аутсайдеры замыкать пелотон.

Уникальный и практически лотерейный результат гонки в Баку в "Формуле-1" понимают все. Наверное, поэтому к итогам Гран-при философски отнеслись главные герои: Феттель не стал убиваться из-за глупой атаки на Боттаса, а руководитель "Мерседеса" Вольфф не был дико рад победе. И не по причине того, что команда упустила дубль, а из-за общего положения вещей - "серебряные стрелы" сейчас чуть-чуть, но уступают "Феррари". На длинной дистанции чемпионата достаточно трасс, где главные претенденты возьмут свое, и на их пути к главному призу не встанут нелепые случайности.

Впрочем, через несколько лет в гонках все наверняка поменяется - желание владельцев "Ф-1" сделать еженедельное супершоу чувствует любой болельщик, хотя бы изредка заглядывающий в интернет, - так что головокружение от насыщенных событиями Гран-при будет преследовать зрителя раз в семь дней. Возможно, это и хорошо, но я, в отличие от нового поколения, буду как старый и ворчливый зануда сокрушаться, что безумные Гран-при, некогда бывшие редкими и великими спортивными событиями, превратились в будни автоспорта.

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