Выдвинута кандидатура Гянджи на титул Спортивного города Европы в 2019 году - ФОТО

Выдвинута кандидатуры Гянджи на титул Спортивного города Европы в 2019 году. В связи с этим делегация организации ACES Europe посетила город Гянджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, делегация в составе президента организации ACES Europe Гиана Франческо Лупаттелли, вице-президента Джона Свансона, члена правления Лукаса Ворел-Адамса, заведующего отдела международного развития Хавьера Родриго и генерального секретаря Хуго Алонсо встретилась с главой исполнительной власти города Эльмаром Велиевым.

Эльмар Велиев подробно проинформировал о пройденном Гянджой историческом пути развития, в частности, об осуществляемых в городе в последние годы международных проектах.

Отметив, что Гянджа является достойным кандидатом на титул Спортивного города Европы, президент организации ACES Europe Гиан Франческо Лупаттелли и члены делегации поинтересовались проведенными здесь соревнованиями и достигнутыми успехами.

Делегация была подробно проинформирована о функционирующих в Гяндже спортивных школах, созданных условиях в средних и высших учебных заведениях, спортивных сооружениях, установленных в парках и аллеях для пользования жителей, кроме того, сообщено, что в Гяндже для детей, женщин и инвалидов созданы условия для их удобного занятия спортом.

Было отмечено, что в Гяндже, выдвинувшей кандидатуру на титул Спортивного города Европы, в течение года в социальных сетях будут созданы страницы под названием "Гянджа - кандидат СГЕ 2019". На этих страницах будет размещаться информация о проводимых в течение года спортивных мероприятиях. Кроме того, будет создан Организационный комитет, где будут представлены спортивные и молодежные организации. В подготовке и реализации спортивных мероприятий также примет участие волонтерская группа. Среди предстоящей работы также есть разработка и представление общественности лого "Гянджа - кандидат СГЕ 2019". Координационную работу осуществят Общественное объединение "Гянджа - Молодежная столица Европы 2016" и Главное управление молодежи и спорта города Гянджа.

Отметим, что ACES Europe - Федерация спортивных городов и столиц Европы, осуществляющая спортивную политику Европейского парламента. ACES Europe ежегодно присваивает титулы Спортивный город Европы и Спортивная столица Европы.