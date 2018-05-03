В двух районах не будет газа

В связи с подключением части магистрального газопровода "Астара-Газымамед" (102-103 км), пересекающейся с автодорогой и перенесенной на безопасную территорию, к источнику газоснабжения, сегодня в Масаллинском и Джалилабадском районах Азербайджана возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

Подача газа будет ограничена с 09:00 утра сегодняшнего дня и до завершения работ.

ПО "Азеригаз" просит всех потребителей быть внимательными при использовании природного газа на время ограничения газоснабжения и соблюдать правила технической безопасности.

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