В Азербайджане произошло землетрясение
3 мая 2018 11:39 585
На территории Шекинского района Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 3 балла произошло в 10:12 и на глубине 18 км в 24 км к северо-западу от города Шеки.
Подземные толчки не ощущались.
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