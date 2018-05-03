В Азербайджане произошло землетрясение

На территории Шекинского района Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 3 балла произошло в 10:12 и на глубине 18 км в 24 км к северо-западу от города Шеки.

Подземные толчки не ощущались.

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